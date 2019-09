Jaruzelska sugeruje, że Czarzasty "ma swoją Isabel". Żukowska: jej pies nasikał mi do butów

Video: tvn24

Biliński: musimy pójść do wyborów i wybrać w tych wyborach...

10.09 | O stanie polskiej służby zdrowia mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor nauk medycznych Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członek zarządu Porozumienia Rezydentów. Jak wskazywał, "jesteśmy w narodowym kryzysie zdrowia i to ogłosiliśmy wczoraj na konferencji prasowej, i ruszyliśmy z kampanią 'Polska to chory kraj'". - Musimy przekonać społeczeństwo, że to my wszyscy musimy pójść do wyborów i wybrać w tych wyborach po postu zdrowie - powiedział wiceprezes warszawskiej ORL

