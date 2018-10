Błaszczak: do Fortu Trump trzeba przekonać Biały Dom, Pentagon i Kongres

Żeby doprowadzić do realizacji projektu Fort Trump, trzeba spowodować, żeby za tym projektem opowiedziały się trzy instytucje w Stanach Zjednoczonych – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Wymienił Biały Dom, Pentagon i Kongres.

- Dlaczego to jest tak ważne dla bezpieczeństwa Polski? Dlatego, że obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju jest argumentem podstawowym odstraszającym ewentualnego przeciwnika, ewentualnego wroga – powiedział Mariusz Błaszczak, który w poniedziałek rozpocznie rozmowy z politykami w Stanach Zjednoczonych.



- Jesteśmy w trakcie procesu, który - mam nadzieję - odprowadzi do tego, że Fort Trump w Polsce powstanie - powiedział Błaszczak przed odlotem do USA.

Nazwa "Fort Trump" padła po raz pierwszy podczas wrześniowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ten, pytany przez dziennikarzy, czy wyrazi zgodę na stałe bazy wojsk USA w Polsce, odparł, że "na pewno jest to coś, o czym będziemy z pewnością rozmawiać" i dodał, że "rozważamy coś takiego". Polski prezydent stwierdził zaś: - Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym wspólnie stworzyć stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy Fort Trump.

Sondaż na zlecenie MON

Powstanie bazy USA w Polsce będzie zależało "raczej od relacji Waszyngton-Pekin-Moskwa" - Polska nie jest... czytaj dalej » W przeprowadzonym na zlecenie MON badaniu na pytanie o to "czy jest Pan(i) za utworzeniem stałej bazy wojsk amerykańskich na terenie Polski", 55 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 27 proc. respondentów było przeciwko utworzeniu baz. "Podobny odsetek Polaków (56 proc.) popiera starania polskiego rządu o utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju" - czytamy w komunikacie resortu obrony.

Ministerstwo poinformowało, że według 66 proc. osób biorących udział w badaniu, relacje polsko-amerykańskie są dobre lub bardzo dobre. 14 proc. respondentów uznało, że są złe. Jednocześnie 56 proc. ankietowanych uznało, że stała obecność wojsk USA w naszym kraju zwiększy poziom bezpieczeństwa. Przeciwnego zdania było jedynie 4 proc. Polaków.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Kantar Polska S. A. w dniach 12-17 października na reprezentatywnej dla całego kraju próbie 1067 dorosłych Polaków.

"Wsłuchujemy się w głos Polaków"

"Wsłuchujemy się w głos Polaków. Dziś wylatuję do Stanów rozmawiać z Johnem Boltonem o zwiększeniu liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wspólnie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki" - napisał w niedzielę na Twitterze szef MON.



Większość z nas jest za utworzeniem w naszym kraju stałej bazy wojsk USA. Wsłuchujemy się w głos Polaków. Dziś wylatuję do Stanów rozmawiać z Johnem Boltonem o zwiększeniu liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wspólnie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 28 października 2018

Rozmowy w USA prowadzone będą w poniedziałek. Błaszczak spotka się z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, Johnem Boltonem. Będzie też rozmawiał w Pentagonie i amerykańskim Kongresie.