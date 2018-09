"Potrzeby przerastają możliwości budżetu". MON pracuje nad nowym funduszem

Foto: Piotr Polak/PAP Video: tvn24

"Płk Dusza został odwołany ponad tydzień temu"

18.12 | - Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz ponad tydzień temu odwołał pana płk. Duszę z funkcji pełnomocnika MON ds. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Zostało też wszczęte wobec niego postępowanie kontrolne dot. certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Jest to tylko postępowanie sprawdzające, ale ono zawiesza czasowo dostęp do informacji niejawnych, co oznacza że musiał on został odwołany - tłumaczył Bartłomiej Misiewicz, nowy pełnomocnik MON ds. Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

