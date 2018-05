Jedna chwila, tyle emocji. Moment, w którym Tomasz Komenda usłyszał wyrok uniewinniający

"Sąd uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu przestępstwa". Na te słowa czekał 18 lat. Tyle czasu Tomasz Komenda spędził w więzieniu skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Sąd Najwyższy w środę uniewinnił go, formalnie kończąc ten koszmar. Decyzja jest już prawomocna i otwiera Komendzie drogę do starania się o zadośćuczynienie. To może być największa kwota w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.