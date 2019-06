Ukraina potrzebuje europejskiej i demokratycznej Mołdawii, a nie rosyjskiego przyczółka, który będzie zagrażał ukraińskim interesom - oświadczył szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin.

Dyplomata poinformował, że w związku z kryzysem politycznym w Mołdawii we wtorek uda się tam jego przedstawiciel Wiktor Kryżaniwski, koordynator działań Ukrainy na rzecz uregulowania sytuacji w Naddniestrzu i specjalista do spraw mołdawskich.

"Niepokoi, że cały czas rośnie możliwość i ryzyko 'dobrych usług' ze strony graczy zewnętrznych" - skomentował Klimkin w sieciach społecznościowych.

"Wszyscy bardzo potrzebujemy europejskiej, demokratycznej Mołdawii i zupełnie nie pasuje nam perspektywa nowego rosyjskiego przyczółka, który będzie stwarzał zagrożenie dla ukraińskiego południa" - podkreślił minister.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że nasiliła działania kontrwywiadowcze przy granicy z Mołdawią, by nie dopuścić do "zagranicznej ingerencji" w tym kraju. SBU oświadczyła, że szczególnie interesują ją "radykalnie nastawieni" obywatele Rosji, którzy mogą podróżować do Mołdawii przez Ukrainę.

Źródło: EPA/DUMITRU DORU/PAP Vlad Plahotniuc nie chce oddać władzy

Zmiana władzy w Mołdawii

W sobotę rywalizujące ze sobą do tej pory prorosyjska Partia Socjalistów Republiki Mołdawii (PSRM) i proeuropejski, antyestablishmentowy Blok Teraz (Acum) zawiązały koalicję i sformowały nowy rząd. Pozbawiły w ten sposób władzy Demokratyczną Partię Mołdawii (PDM) dotychczasowego premiera Pavla Filipa, której przewodzi oligarcha Vladimir Plahotniuc. Partia Demokratyczna utrzymuje, że nowy rząd został powołany nielegalnie, a jej przedstawiciele mówią o "zdradzie" i "puczu".

W niedzielę Trybunał Konstytucyjny Mołdawii zwolnił prezydenta Igora Dodona z pełnionych obowiązków i mianował Filipa tymczasowym szefem państwa. Następnie Filip podpisał dekrety o rozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć 6 września.

Źródło: PAP Partnerstwo Wschodnie

Indyki rzucone na znak pogardy i hańby prezydenta podczas protestu Partii Demokratycznej w Kiszyniowie Fot. DUMITRU DORU/PAP/EPA

Zwolennicy Demokratycznej Partii Mołdawii siedzą w pobliżu namiotów swojego obozu protestacyjnego Fot. Dumitru Doru PAP/EPA

Prezydent Mołdawii Igor Dodon rozmawia z mediami przed sesją parlamentarną w budynku Parlamentu w Kiszyniowie Fot. Dumitru Doru PAP/EPA

Nowo wybrany rząd Mołdawii podczas sesji rządowej w Kiszyniowie Fot. DUMITRU DORU/PAP/EPA

Policja blokująca wejście do budynku rządu w Kiszyniowie Fot. Dumitru Doru PAP/EPA

Władimir Plahotniuc przed budynkiem prezydenckim Fot. Dumitru Doru PAP/EPA

Mężczyzna rzuca przywiązanego indyka do ogrodzenia budynku prezydenckiego, jako znak pogardy i hańby prezydenta podczas protestu Partii Demokratycznej w Kiszyniowie Fot. Dumitru Doru PAP/EPA

Przywódca Demokratycznej Partii Mołdawii Vladimir Plahotniuc podczas protestu w Kiszyniowie Fot. Dumitru Doru PAP/EPA

Ceremonia inauguracji nowego rządu w budynku Parlamentu w Kiszyniowie Fot. DUMITRU DORU