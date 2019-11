"Mołdawia stoi u progu zimy. Nie ma projektu budżetu, nie ma niczego"

Video: tvn24bis.pl

Jak zaplanować podróż do Mołdawii? "Najlepiej mówić po...

Winnice, liczne monastery i pyszne jedzenie - to tylko niektóre z atrakcji Mołdawii. O tym urokliwym kraju opowiedziała w programie "Pokaż nam świat" autorka bloga "Podróżująca rodzina" Magdalena Bodnari. - Przede wszystkim, jak się jedzie do Mołdawii to najlepiej mówić po rosyjsku, mieć taką umiejętność. Jeżeli mówi się po rosyjsku to jest 95 proc., że się dogadasz z każdym - mówiła.

