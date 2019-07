Na strychu znalazł ponad 600 nieznanych zdjęć z czasów wojny. Wiadomo już, kto był ich autorem

Video: Żarowska Izba Historyczna

600 zdjęć znalezionych na strychu w Mokrzeszowie

27.06| Uśmiechnięci ludzie, małe dziecko beztrosko bawiące się z psem, żniwa i roboty gospodarskie - codzienne życie mieszkańców Mokrzeszowa (Dolnośląskie) i okolic pokazują zdjęcia znalezione na jednym ze strychów. Na niewielkich czarno-białych kadrach widać też to, co działo się na frontach drugiej wojny światowej. Kim był autor fotografii? Ile dokładnie lat zdjęcia przeleżały na strychu? To stara się wyjaśnić opiekun Żarowskiej Izby Historycznej, który zajmuje się analizą znaleziska.

