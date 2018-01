Środek nocy. W centrum miasta dwóch mężczyzn niszczy iluminację świąteczną. Na monitoringu widać, jak jeden z nich wchodzi na renifera, buja się i popija alkohol. Na miejscu szybko pojawia się policja. Mężczyźni zachowują się jednak agresywnie. Interwencja kończy się w policyjnym areszcie.

Wszystko działo się w miejscowości Mogilno (kujawsko-pomorskie). W sobotę o godzinie 0:45 policjanci dostali sygnał ze studia miejskiego monitoringu.

- Policjanci pojechali podjąć interwencję wobec dwóch mężczyzn, którzy mieli wchodzi na iluminację świąteczną, a co za tym idzie niszczyć ją. Z przekazu wynikało, że chuligani mieli również spożywać alkohol w miejscu objętym zakazem oraz przechodzić przez jezdnię w miejscu niedozwolonym - poinformowała sierz. szt. Magdalena Pollak, KPP w Mogilnie.

Jak informuje policja, mężczyźni od początku zachowywali się agresywnie wobec funkcjonariuszy. Mieli być wulgarni, a podczas legitymowania nie chcieli podać swoich danych osobowych.

Trafili do aresztu

- W pewnym momencie, funkcjonariusze uprzedzili nietrzeźwych mężczyzn, że w przypadku dalszego niepodporządkowywania się wydawanym poleceniom zostaną użyte wobec nich inne środki. Mieszkańcy Mogilna, wobec których podejmowana była interwencja, nadal nie wykonywali poleceń policjantów - tłumaczy Pollak.

Mężczyźni zostali w końcu zatrzymani. W komendzie, podczas kontroli osobistej, u 21-latka znaleziono foliowy woreczek z białą substancją.

W związku ze znieważeniem policjantów na służbie mężczyźni trafili do aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego "podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych". Grozi za to kara do roku więzienia.

Dodatkowo policjanci będą wyjaśniać wątek uszkodzenia iluminacji świątecznej oraz posiadania narkotyków.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Mogilnie zastosowała wobec mężczyzn dozór policyjny.

