24.10.2017 | "Zaapelowałbym, żeby traktować Chiny poważnie"

- To jest niemożliwe, by Polska była dla Chin drzwiami do Europy. Mnie to śmieszy - ocenił prof. Waldemar Dziak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych PAN. - Zaapelowałbym, żeby traktować Chiny poważnie. Jak słyszę, że oni nam pomogą, to ja się załamuje - przyznał gość "Faktów z Zagranicy TVN24 BiS. - Nikt niczego za darmo nie daje. Jak pożyczą pieniądze, to powiedzą: zbudujemy port lotniczy, ale naszymi pracownikami, naszymi surowcami, a potem będziemy tym zarządzać. Oni chcą się bogacić - mówił. - Ostrożnie z Chinami. Więcej mądrości, mniej romantyzmu - wezwał.

