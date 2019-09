Protest na rzecz klimatu przejdzie przez cały świat. Pierwsza Australia

Tysiące uczniów wyszły w piątek na ulice miast w państwach regionie Pacyfiku, domagając się od światowych przywódców powstrzymania katastrofy klimatycznej. To początek "Globalnego Strajku dla Klimatu", który ma zwrócić międzynarodową uwagę na tragiczne konsekwencje zmian dokonujących się w przyrodzie w związku z działalnością człowieka. Tego dnia na całym świecie odbędzie się ponad cztery tysiące protestów.

W piątek w około 140 krajach na całym świecie, w tym w Polsce, odbędą się manifestacje na rzecz klimatu. W ramach "Protestu Tysięcy Miast", organizowanego przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w kraju strajkować będzie 60 miast – między innymi Poznań, Zakopane, Łódź, Warszawa, Lublin czy Kraków.

"Globalny Strajk dla Klimatu" został zainspirowany przez 16-letnią szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg, nominowaną w ostatnim czasie do pokojowej Nagrody Nobla za działania na rzecz klimatu. Finał akcji ma odbyć się w Nowym Jorku, gdzie znajduje się siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nastolatka stanie tam na czele wielkiego marszu.

"Australia wyznacza standardy"

Manifestacje rozpoczęły się już w Australii i państwach Pacyfiku. Na ulice Melbourne, Sydney oraz Cranberry wyszły tysiące ludzi. "Australia wyznacza standardy" - napisała Greta na swoim Twitterze, zamieszczając zdjęcie tłumu w Sydney.



Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike

This is the huge crowd building up in Sydney.

Australia is setting the standard!

Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019



"My tego nie zaczęliśmy, ale próbujemy z tym walczyć" - głosi jeden z transparentów.

- Przywódcy z całego świata mówią nam, że uczniowie powinni być w szkole - powiedziała jedna z uczestniczek protestu, odnosząc się do słów australijskiego ministra finansów, Mathiasa Cormanna. - Chciałabym zobaczyć ich w parlamentach, wykonujących swoją pracę chociaż raz - dodała.

Strajk klimatyczny w Sydney Fot. PAP/EPA/STEVEN SAPHORE

Wystąpienie w Kongresie USA, "żółwik" z Obamą. Jutro mają z nią strajkować młodzi w 139 krajach Szesnastoletnia... czytaj dalej » Problem zmian klimatycznych dotyczy m.in. wysp Pacyfiku, dla których podnoszenie poziomu mórz stanowi egzystencjalne zagrożenie. Miejscowe władze wielokrotnie apelowały do rządów bogatszych państw o większą pomoc i zaangażowanie w tej sprawie.

Na wyspach Salomona wzdłuż linii brzegowej ustawił się tłum dzieci, ubranych w tradycyjne spódnice z trawy i trzymające drewniane tabliczki z ekologicznymi hasłami.

W Tajlandii ponad 200 młodych aktywistów wtargnęło do ministerstwa środowiska i położyło się na podłodze udając martwych. "To właśnie się stanie, jeżeli nie zatrzymamy teraz zmian klimatycznych" - napisano na jednym z transparentów.

"Globalny Tydzień Strajku"

Piątkowy "Globalny Strajk dla Klimatu" otwiera "Globalny Tydzień Strajku" (20-27 września).

Data nie jest przypadkowa - wiąże się z zapowiedzianym na poniedziałek szczytem klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Przed siedzibą ONZ protestować będzie szwedzka nastolatka Greta Thunberg. Działaczka klimatyczna wystąpiła w środę w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie przedstawiła raport dotyczący zmian klimatu.

- Przekazuję wam ten raport, ponieważ nie chcę, żebyście wysłuchali mnie. Chcę, żebyście wysłuchali naukowców. Pragnę, żebyście zjednoczyli się w imię nauki i zaczęli działać - mówiła Greta do polityków.

Kwestie klimatu mają też zostać poruszone w Brukseli podczas piątkowego posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych za transport.

W Monako odbędzie się 51. Sesja Międzyrządowej Grupy Ekspertów do spraw Ewolucji Klimatu przy ONZ.