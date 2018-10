Młodzi wyborcy w Krakowie stawiali na Majchrowskiego i Gibałę. #WyboryMłodych





Foto: wikipedia / gibala.pl | Video: tvn24 Gibała chce odwołania prezydenta Krakowa

Gdyby decydowali wyłącznie wyborcy w wieku od 18 do 29 lat, w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie Jacek Majchrowski spotkałby się nie z Małgorzatą Wassermann, tylko z Łukaszem Gibałą – wynika z sondażu IPSOS.

Młodzi wyborcy podzielili się – 31,6 proc z nich oddało swój głos na Jacka Majchrowskiego, a 30,3 proc na Łukasza Gibałę. Nieco mniejszą uwagę tej grupy zwróciła Małgorzata Wassermann – wybrało ją tylko 20,8 proc. młodych głosujących.

Rządzi już 16 lat, ma apetyt na więcej. Wygrał pierwszą turę Jacek Majchrowski... czytaj dalej » Łukasz Gibała od dawna jest jednym z głównych krytyków Jacka Majchrowskiego w Krakowie. Podkreślanie, jak bardzo odmienna jest jego wizja miasta od tego, co robi aktualny prezydent było także istotnym elementem tegorocznej kampanii wyborczej.

Patrzy prezydentowi na ręce

Gibała wytykał Majchrowskiemu między innymi, że ten pozwala na "betonowanie miasta" i że zbyt długo jest już prezydentem. Nazwał go "starszym panem, który startuje dlatego, bo prosili go o to koledzy, którzy boją się utraty własnych stanowisk". Ocenił także, że rządy dotychczasowego prezydenta podsumowuje hasło „Kraków dla deweloperów".

Założone przez Gibałę stowarzyszenie Logiczna Alternatywa również nie odpuszcza Majchrowskiemu. Co miesiąc wybiera i publikuje "obciach miesiąca" – listę błędów popełnianych, zdaniem aktywistów, przez władze miasta. Co miesiąc też wysyła prezydentowi jadowity "list gratulacyjny", publikowany także na stronie stowarzyszenia.

Natomiast w ramach projektu Majchrowski Watch krakowianie mogą sprawdzać, w jakim stopniu prezydent realizuje swoje wyborcze obietnice. Każda decyzja włodarza miasta jest skrupulatnie analizowana.

W pierwszej turze wyborów samorządowych, według sondażu, Jacek Majchrowski zdobył najwięcej głosów - 43,7 proc. Głosowały na niego w większości osoby, które w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku oddały swój głos na Bronisława Komorowskiego.

Drugi wynik uzyskała Małgorzata Wassermann - 33,6 proc. głosów. Zgodnie z przewidywaniami, przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości wybierali głownie wyborcy Andrzeja Dudy.

To właśnie Majchrowski i Wassermann stoczą bój przy urnach w drugiej turze wyborów. Ta odbędzie się 4 listopada.

Jako kolejni uplasowali się Łukasz Gibała (16,8 proc.), Konrad Berkowicz (2,8% proc.), Daria Gosek-Popiołek (2 proc.) i Jolanta Gajęcka (1,1 proc.).