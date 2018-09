Mitera: prezydium KRS powinno zająć się słowami prezesa PiS

Video: Fakty TVN

Kaczyński stawia diagnozę ojkofobii. Sędziowie oburzeni

Ojkofobia to - zdaniem Jarosława Kaczyńskiego - kolejny powód do przeprowadzania w Polsce krytykowanych przez Komisję Europejską zmian w sądownictwie. Ojkofobia to niechęć do własnej ojczyzny - choroba, która, jak stwierdził prezes PiS, dotknęła części sędziów. Słowa Kaczyńskiego krytycznie komentują prawnicy i politycy opozycji. Komisja Europejska właśnie pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego sądownictwa. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

