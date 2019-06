Jamajka z polskim paszportem, córka Boba Marleya i źle opłacane gwiazdy. Trwa kobiecy mundial





»

- Ósma edycja mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet jest najważniejszą w historii. Kobiecy futbol nigdy wcześniej nie był tak silny - twierdzi Fatma Samoura, sekretarz generalny FIFA. Wrażenie robi liczba sprzedanych biletów na finałowe spotkania. Rozgrywki to też szansa na walkę ze stereotypami i zrobienie kolejnego kroku w stronę równości płci.

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet rozgrywane są we Francji. O puchar świata walczą 24 reprezentacje. Mistrzowskiego tytułu bronią Amerykanki. Choć na francuskich boiskach nie zobaczymy Polek, nie zabraknie polskiego akcentu.

Legendy kobiecej piłki

Jedną z gwiazd turnieju jest Brazylijka Marta Vieira Da Silva, która zdobyła w kobiecym futbolu prawie wszystko, co można było wygrać. Do ukoronowania kariery brakuje jej tylko tytułu mistrzyni globu. Uznawana za najwybitniejszą piłkarkę w historii Brazylii, Da Silva pięciokrotnie była wybierana przez FIFA na najlepszą futbolistkę świata. Turniej we Francji jest piątym w jej karierze. Dotychczas w 17 meczach na mundialach strzeliła 15 bramek.

Wyświetl ten post na Instagramie. E já está pronto o meu espaço na calçada da fama do @maracana. Sinto me honrada com essa linda homenagem e muito feliz em compartilhar com todos vocês :)! It’s ready my spot at the @Maracana’s museum. I feel honored with this beautiful tribute and happy to share it with all of you @selecaofemininadefutebol #futebolfeminino Post udostępniony przez martavsilva10 (@martavsilva10) Sty 15, 2019 o 6:34 PST

W pierwszym meczu na tegorocznym mundialu Marty zabrakło w wyjściowym składzie, ale Brazylia i tak pewnie pokonała debiutującą na turnieju Jamajkę 3:0.

Bohaterką spotkania była Cristiane Rozeira, która popisała się hat trickiem. Cristiane to jedna z legend kobiecej piłki nożnej, grała m.in. w lidze niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, szwedzkiej oraz rosyjskiej.

Wyświetl ten post na Instagramie. E assim seguimos!!! Carregando sempre o sorriso no rosto e agradecendo por tanta coisa boa. Post udostępniony przez Cristiane Rozeira (@crisrozeira) Lut 4, 2019 o 1:55 PST

Z piekła do nieba

Mało brakowało, by Jamajki w ogóle nie wystąpiły na francuskich boiskach. W 2008 roku piłkarki z tego kraju nie zakwalifikowały się na igrzyska olimpijskie w Pekinie i tamtejsza federacja rozwiązała zespół. Trzy lata później Jamajka została usunięta z oficjalnego rankingu FIFA.

I pewnie kobiecy futbol na karaibskiej wyspie przestałby zupełnie istnieć, gdyby nie Cedella Marley, najstarsza córka Boba Marleya, która w 2014 roku zorganizowała internetową zbiórkę, znalazła sponsorów i wskrzesiła zespół narodowy. Cztery lata później Jamajki szturmem awansowały na turniej we Francji.

Wyświetl ten post na Instagramie. @martavsilva10 thank you for the kind words of encouragement for our @reggaegirlz #CHO #StrikeHard #Herstory #FootballisFreedom #FIFAWWC Post udostępniony przez Cedella Marley (@cedellamarley) Cze 10, 2019 o 7:51 PDT

Gwiazdą reprezentacji Jamajki jest dwudziestodwuletnia Khadija Shaw, która w eliminacjach do mundialu strzeliła 19 bramek.

Piłkarka, która w maju ukończyła studia na Uniwersytecie w Tennessee, dorastała jako najmłodsza spośród trzynaściorga dzieci w Spanish Town – jednym z bardziej niebezpiecznych miast na wyspie. Trzej jej bracia zginęli w walkach gangów.

W niedzielnym meczu z Brazylijkami Shaw spędziła na murawie pełne 90 minut.

Wyświetl ten post na Instagramie. “If you ask hard work and sacrifice them will tell you it wasn’t overnight“ Post udostępniony przez Khadija Shaw (@bun_bun10) Kwi 7, 2019 o 11:09 PDT

Jamajka z polskim paszportem

Cały mecz w linii obrony Jamajki zagrała także Dominique Bond-Flasz, zawodniczka holenderskiego PSV Vrouven, która ma polskie korzenie. Ojciec Dominique jest Polakiem, a sama piłkarka posiada również polskie obywatelstwo.

Wyświetl ten post na Instagramie. 7 days until the start of the World Cup! #WWC2019 #jff #fifa Post udostępniony przez Dominique Bond-Flasza (@dbondflasza) Maj 31, 2019 o 2:58 PDT

Czy możliwy jest mundial bez Messiego?

Cień na turniej we Francji rzuca nieobecność gwiazdy kobiecego futbolu – Norweżki Ady Hegerberg.

24-letnia Hegerberg jest gwiazdą francuskiego Olimpique Lyon. Mimo młodego wieku piłkarka dwukrotnie już była wybierana najlepszą futbolistką Europy według UEFA, a także uhonorowana przez magazyn „France Football” tytułem najlepszej na świecie.

Wyświetl ten post na Instagramie. Woke up like this. #ThankYou Post udostępniony przez Ada Stolsmo Hegerberg (@ahegerberg) Maj 19, 2019 o 12:06 PDT Norweżka nie zagra jednak na turnieju we Francji. Hegerberg zrezygnowała z gry w kadrze w proteście przeciw nierównym szansom, jakie mają młode piłkarki i piłkarze.

"Jej postawa prowadzi do pytania: Jak zareagowałby świat, gdyby z podobnych powodów z gry na mundialu zrezygnował Lionel Messi bądź Cristiano Ronaldo?" – pisze CNN.

Mistrzostwa Świata we Francji pod wieloma względami uznawane są za rekordowe.

Już w kwietniu FIFA ujawniła, że sprzedano ponad 720 tysięcy biletów na wszystkie turniejowe mecze. Wejściówki na mecz otwarcia, w którym na Parc des Princes w Paryżu gospodarze pokonali reprezentację Korei Południowej 4:0 oraz półfinały i finał na Parc Olimpique Lyonnais, rozeszły się w ciągu 48 godzin.

Liczba widzów, którzy obejrzą turniej przed telewizorami również szacowana jest na rekordową. Mistrzostwa świata kobiet z 2015 roku przyciągnęły 750 milionów odbiorców na całym świecie. W tym roku frekwencja przed telewizorami ma być jeszcze wyższa – podaje CNN.

Futbol kobiet a zmiany na świecie

Nie bez wpływu na wzrost zainteresowania kobiecym futbolem pozostają zmiany społeczne, jakie zaszły na świecie w ostatnich latach.

Turniej we Francji jest pierwszym od czasu akcji #metoo, która wywołała dyskusję o problemie molestowania seksualnego.

W ubiegłym roku FIFA ogłosiła globalną strategię rozwoju futbolu, której jednym z elementów jest zapewnienie wszystkim 211 członkom organizacji kompleksowego planu rozwoju piłki nożnej kobiet do 2022 roku.

Mimo dobrej passy dla kobiecego futbolu cały czas różnice między zarobkami piłkarek i piłkarzy są ogromne.

Jak podaje CNN, fundusz nagród na tegorocznych mistrzostwach kobiet wyniesie ok. 30 mln dolarów, podczas gdy na Mistrzostwach Świata mężczyzn w 2018 roku w Rosji liczył ok. 400 milionów dolarów.

Przepaść między zarobkami ma miejsce również pomiędzy kobiecymi drużynami narodowymi. Piłkarki z Jamajki dopiero w maju uzgodniły ze swoją federacją, iż w ogóle będą otrzymywały wynagrodzenie za reprezentowanie kraju.

Kto sięgnie po tytuł?

Wśród faworytek turnieju wymienia się Francuzki, Niemki, Japonki, Holenderki i broniące tytułu Amerykanki.

Mundial potrwa do 7 lipca. Mecze rozgrywane będą na dziewięciu stadionach.

Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet po raz pierwszy zostały rozegrane w 1991 roku w Chinach. W 1999 roku w rozgrywkach udział wzięło 16 reprezentacji, a od 2015 roku występują 24 zespoły.

Trzykrotne po tytuł najlepszej drużyny globu sięgała kadra Stanów Zjednoczonych, dwukrotnie ta sztuka udawała się Niemkom, po jednym razie mistrzostwo zdobywały Japonki i Norweżki. Reprezentacja Polski nie brała udziału żadnym turnieju finałowym.