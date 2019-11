Miss Białorusi najmłodszą deputowaną. Media: łączą ją romantyczne więzi z Łukaszenką

Prezydent Białorusi: Polska to silne państwo

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Prezydent Białorusi, Alaksandr Łukaszenka, ogłosił w niedzielę, że w przyszłorocznych wyborach zamierza ubiegać się o reelekcję. Swą kandydaturę zapowiedział przy okazji oddawania głosu w Mińsku w wyborach do Izby Reprezentantów. Po oddaniu głosu skomentował także relację z Polską. - To silne państwo, które ma już swoją pozycję w Unii Europejskiej. Doceniamy to. Jeśli chcecie z nami współpracować, proszę bardzo - mówił prezydent. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

