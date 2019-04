Była prawą ręką swojego męża. Wdowa po Miloszeviciu zmarła w Moskwie

Video: Reuters

Masowe antyrządowe protesty w Serbii

13.04 | Tysiące osób protestują w sobotę w stolicy Serbii, Belgradzie, przeciwko prezydentowi Aleksandarowi Vucziciowi. Władze skierowały do parlamentu policyjne oddziały prewencji, by, jak podano, zapobiec wdarciu się do budynku przedstawicieli opozycji.

