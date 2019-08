Uderzyli w drzewo, nie żyją cztery młode osoby

Video: tvn24

Tragiczny wypadek furgonu na DK45

3.08 | W miejscowości Żużela furgon należący do Poczty Polskiej zjechał z drogi, a następnie wjechał do rowu uderzył w wał ziemny. W wyniku wypadku zginął pasażer pojazdu. Ciężko rannego kierowcę do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

