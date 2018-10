Ministerstwo o dopisywaniu się do list wyborców. Umieszcza w komunikacie Jakiego

Jeżeli do wyborów poszliby ludzie, którzy nigdy nie głosowali w Warszawie, a mieszkają tutaj na co dzień, to wygramy te wybory - mówił na początku września kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. W poniedziałek Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło na Twitterze konferencję prasową właśnie w sprawie dopisywania do spisu wyborców. "Co na to Patryk Jaki?" - czytamy we wpisie ministerstwa.