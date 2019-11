Gliński o "postępującej anihilacji sfery publicznej"

Video: TVN 24

Gliński: idźmy na wybory, bo ktoś inny za nas zdecyduje

04.10 | 13 października odbędą się w Polsce wybory parlamentarne, w których zdecydujemy o składzie Sejmu i Senatu. Politycy mobilizują wyborców i zachęcają do głosowania. - Trzeba iść na wybory, bo to jest nasz obowiązek. Jeżeli my nie pójdziemy na wybory, to ktoś inny będzie za nas decydował - mówił wicepremier Piotr Gliński.

»