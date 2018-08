Węgiel z Donbasu w Polsce. Minister energii: służby się tym interesują

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Trzórzewski o sprawie węgla z Donbasu

08.08 | Do Polski trafia coraz więcej węgla odebranego Ukraińcom z terenów okupowanych przez Rosjan i separatystów. Moskwa zarabia w ten sposób na wojnie z Kijowem. - Służby państwowe się tym interesują - oświadczył we wtorek we wtorek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

