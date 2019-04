"Egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem"

Video: tvn24

Cała rozmowa z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...

15.04 | Nie wpłynęły żadne takie skargi, które byłyby jakkolwiek różne od tego, co wpływało w poprzednich latach - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pytany, czy po ubiegłotygodniowych egzaminach gimnazjalistów do CKE wpłynęły skargi na ich przebieg. Jak dodał, "takich maili czy zastrzeżeń do przeprowadzenia egzaminu CKE dostaje około 100-200 rocznie".

