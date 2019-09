Zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Kierowca nie żyje

Jedna osoba nie żyje, a jedna jest ranna - to bilans wypadku do jakiego doszło w Miłkowie (Dolnośląskie). Mercedes kierowany przez obywatela Niemiec wpadł do rzeki. Przyczyny i okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura.

Do wypadku doszło w niedzielę, kilka minut przed północą. Samochód jechał z Karpacza w kierunku Jeleniej Góry. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni obywatel Niemiec, który podróżował z 43-letnią pasażerką z nieustalonych przyczyn zjechał na pas zieleni, a następnie wpadł do koryta rzeki - informuje podinsp. Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

Tragiczny wypadek na A4. Dachował bus, nie żyje pięć osób Na autostradzie... czytaj dalej »

On nie żyje, ona trafiła do szpitala

Jak mówi st. asp. Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej, gdy strażacy pojawili się na miejscu kierowca był uwięziony w pojeździe. Pasażerka została wyciągnięta z samochodu przez świadków.

- Strażacy musieli zbudować zejście do rzeki, by dostać się do wraku pojazdu. Udało się wyciągnąć mężczyznę i psa, który także przebywał w samochodzie - informuje Zakrzewski. I dodaje, że kierowca nie wykazywał funkcji życiowych. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Jego reanimacja nie przyniosła skutku. Stwierdzono zgon 41-latka.

Pasażerka - z licznymi obrażeniami - została przewieziona do szpitala.

Na miejscu byli straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja i prokurator. - Wyjaśniamy wszystkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia - podkreśla Bagrowska.

Do wypadku doszło w Miłkowie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl