Czym są zołzy? Pytanie za 10 tysięcy

Czym są zołzy? Z takim pytaniem w "Milionerach" musiał zmierzyć się pan Adam Szatkowski z Warszawy. Miał do dyspozycji jeszcze wszystkie koła ratunkowe.

Gra pana Adama rozpoczęła się bardzo dobrze. Nie sprawiły mu kłopotów między innymi pytania o to, "czego nie cumujemy", gdzie poprawnie wskazał na parowóz, a także o to, "kto jest porównywany do stołowych nóg". Problemy pojawiły się dopiero przy pytaniu za 10 tysięcy złotych. Dotyczyło ono drugiego znaczenia słowa "zołzy".

Co to jest peszel? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych Zbiór danych... czytaj dalej »

Zołzy to kobiety o trudnym obyciu, ale też:

A: te miłe i dobre

B: sos po kaszubsku

C: choroba źrebiąt

D: pasożyty przewodu pokarmowego.



Pan Adam odrzucił od razu opcję A. Ponieważ wahał się pomiędzy odpowiedziami B i C, skorzystał z koła ratunkowego pół na pół. Został z możliwościami A i C. Zdecydował się wskazać na "chorobę źrebiąt" i wygrał 10 tysięcy złotych.



Zołzy to ostra, zakaźna choroba koni. Powoduje zapalenie dróg oddechowych i ropienie żuchwowych węzłów chłonnych.

Zobacz inne pytania z "Milionerów":