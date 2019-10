Pytanie o millenialsów za 75 tysięcy złotych





Video: toteraz.pl

W którym roku urodził się millenials? Na to pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych odpowiadała Anna Kowalewska z Wrocławia.

Pytanie o Tatry za 20 tysięcy złotych Które z państw... czytaj dalej » Anna Kowalewska z Wrocławia jest poliglotką. Mówi płynnie po angielski, niemiecku, hiszpańsku oraz duńsku. Pisze doktorat na temat austriackiego teatru. W "Milionerach", w pytaniu za 75 tysięcy złotych, sprawdzono jej wiedzę dotyczącą angielskiego słowa "millennials".

W którym roku urodził się millenials?

A: w 1945

B: w 1967

C: w 1989

D: w 2010

Millenialsi

"Pokolenie Y", "pokolenie cyfrowe" oraz "millenialsi" to nazwy dotyczące grupy osób, o której mówi się, że żyją w "globalnej wiosce". Po raz pierwszy określenie "pokolenie Y" pojawiło się w magazynie Ad Age w 1993 r. Naukowcy uściślili, że pokolenie millenialsów to ludzie urodzeni pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest C: w 1989 roku.