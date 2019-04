Gdzie leży Saint Petersburg? Pytanie za pięć tysięcy złotych





Video: TOTERAZ.pl

Nad którą zatoką leży Saint Petersburg? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Bartłomiej Marcjaniak z Ząbek. Miał do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe.

Zdarza się, że już pierwsze pytanie sprawia uczestnikom problemy. Hubert Urbański zapytał pana Bartłomieja o to, "co jest najbardziej oporne na trawienie". Gracz zastanawiał się nad "surowymi orzeszkami ziemnymi" i "jajami na miękko". O pomoc poprosił publiczność. Ta potwierdziła jego przypuszczenia co do orzeszków.

Co to jest peszel? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych Zbiór danych... czytaj dalej »

Kolejny problem sprawiło mu czwarte pytanie, za pięć tysięcy złotych.

Saint Petersburg ma ćwierć miliona mieszkańców i leży:

A: nad Zatoką Fińską

B: nad Zatoką Meksykańską

C: nad Zatoką Gdańską

D: nad Balatonem

Pan Bartłomiej zasugerował się najpierw sposobem, w jaki Hubert Urbański wymówił nazwę miasta. Uznał wtedy, że chodzi o miasto inne niż Sankt Petersburg leżący nad Zatoką Fińską na terenie Rosji. Nie zdecydował się jednak odpowiedzieć i poprosił o koło ratunkowe pół na pół. Następnie poprawnie wskazał na odpowiedź "B" i wygrał pięć tysięcy złotych.

Następne pytanie uczestnik usłyszy w czwartkowym odcinku.

Zobacz więcej pytań z "Milionerów":