Kontratenor wśród tenorów. Pytanie w "Milionerach" za 125 tysięcy złotych

Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli czy Philippe Jaroussky? Który z wymienionych tenorów jest kontratenorem? Na to pytanie za 125 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał Ruslan Samoylov.

Pytanie w "Milionerach" o Polę Negri Pola Negri... czytaj dalej » Ruslan Samoylov to ukraiński ekonomista mieszkający we Wrocławiu. W "Milionerach" do dziewiątego pytania za 125 tysięcy złotych przystąpił z jednym kołem ratunkowym, pół na pół. Pan Ruslan zmierzył się z pytaniem dotyczącym muzyki.

Kontratenor wśród tenorów:

A: Placido Domingo

B: Jose Carreras

C: Andrea Bocelli

D: Philippe Jaroussky

Uczestnik "Milionerów" grający o 125 tysięcy złotych nie znając odpowiedzi na zadane pytanie, postanowił skorzystać z dostępnego koła ratunkowego, pół na pół.

W grze pozostały już tylko dwie odpowiedzi. B: "Jose Carreras" oraz D: "Philippe Jaroussky".

Ruslan Samoylov postanowił zaryzykować. Poprosił o zaznaczenie odpowiedzi B: "Jose Carreras".

Poprawną odpowiedzią na to pytanie była jednak odpowiedź D: "Philippe Jaroussky". Gracz opuścił program z wygraną w wysokości 40 tysięcy złotych.

Kim jest kontratenor?

Śpiewak płci męskiej, który jest w stanie operować pełną skalą altu, mezzosopranu oraz sopranu to kontratenor. Jednym z nich jest francuski śpiewak operowy Philippe Jaroussky.