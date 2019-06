Pytanie o układ współczulny za 20 tysięcy złotych

Projekty podatkowe z tak zwanej piątki Prawa i Sprawiedliwości są na ostatniej prostej i niebawem zostaną przekazane do konsultacji. Skłaniam się ku prostemu obniżeniu stawki PIT z 18 do 17 procent - powiedział minister finansów Marian Banaś, który w zeszłym tygodniu zastąpił na tym stanowisku Teresę Czerwińską. Wcześniej resort finansów proponował, aby stawka 17 procent obowiązywała wyłącznie do progu niemal 42,8 tysiąca złotych dochodów w skali roku. czytaj dalej »