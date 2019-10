Pytanie o trombocyty za dwa tysiące złotych

Co najbardziej przypomina trombocyt? Na to pytanie za dwa tysiące złotych w "Milionerach" odpowiadał Tymoteusz Ciuk z Warszawy.

Tymoteusz Ciuk to doktor nauk technicznych, elektronik, naukowiec z Politechniki Warszawskiej. Jest również mężem Soni, która dwa lata temu wygrała w "Milionerach" pół miliona złotych. O tym, czy pan Tymoteusz poprawi wynik żony, może zadecydować jego wiedza z zakresu hematologii.

Co najbardziej przypomina trombocyt?

A: instrument dęty

B: romb

C: farfocel

D: narząd chwytny słonia

Trombocyty to inaczej mówiąc płytki krwi. Ich prawidłowa liczba w organizmie jest bardzo istotna, gdyż odpowiadają za krzepliwość krwi. Gdy jest ich za mało, może dojść do krwawienia. Jeśli chodzi natomiast o ich wizualną część, to najbardziej przypominają strzępy. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest C: farfocel.