Pytanie z "Milionerów" o palindromy

"Zaradny dynda raz", "Ela tropi portale", "może jutro dama da tortu jeżom", "a to kanapa pana kota". Jedna z tych fraz nie jest palindromem. Która? To musiał rozstrzygnąć w "Milionerach" pan Mateusz Osienkiewicz z Krakowa.

Pan Mateusz Osienkiewicz jest magistrem zarządzania i socjologii, pracuje w firmie informatycznej. Jedno z pytań, które usłyszał w "Milionerach", dotyczyło palindromów. Pytanie w "Milionerach" o samochód Karola Wojtyły Legendarne... czytaj dalej »

Uczestnikowi przedstawiono cztery zwroty.

Jeden nie jest palindromem. Który?

A: zaradny dynda raz

B: Ela tropi portale

C: może jutro dama da tortu jeżom

D: a to kanapa pana kota

Czym jest palindrom?

Aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, czym jest palindrom.

Palindrom to wyrażenie, które czytane od lewej do prawej strony brzmi tak samo, jak czytane od prawej do lewej.

W powyższym przypadku jedno wyrażenie nie pasuje do reszty. Palindromem nie jest "może jutro dama da tortu jeżom". Kiedy bowiem zdanie to czyta się od prawej do lewej, brzmi inaczej niż czytane od lewej do prawej.

Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest więc odpowiedź "C".

Czy wiesz, że najdłuższy na świecie palindrom jest w języku polskim? Zobacz TOTERAZ: