Hasztag, strzałka, nieskończoność, odwrócona litera S? Pytanie za pięć tysięcy złotych

Od 1 lipca program 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną. Po zmianach 500 plus trafi do 4,4 miliona rodzin i skorzysta z niego około 6,8 miliona dzieci w całej Polsce. czytaj dalej »