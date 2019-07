Klimakteryczne owoce. Pytanie za 40 tysięcy złotych

Klimakteryczne kobiety doświadczają wygaszania czynności gruczołów płciowych. A klimakteryczne owoce? Cierpią na uderzenia gorąca, mają wilgotną skórkę, same dojrzewają po zerwaniu czy mają zanik nasion? Na to pytanie w programie "Milionerzy" odpowiadała Beata Marczydło, graficzka komputerowa z Rzeszowa.

Kolejnym pytaniem, które przysporzyło jej problemów, było pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych.

A: cierpią na uderzenia gorąca

B: mają wilgotną skórkę

C: same dojrzewają po zerwaniu

D: mają zanik nasion

Pani Beata od razu odrzuciła odpowiedzi A oraz B. Zastanawiała się nad dwoma pozostałymi - C i D. Postanowiła nie ryzykować i skorzystała z koła ratunkowego pół na pół. W grze pozostały dwie możliwe odpowiedzi - C: same dojrzewają po zerwaniu oraz D: mają zanik nasion.

Nie mając stuprocentowej pewności, zdecydowała się na wykorzystanie ostatniego z dostępnych kół ratunkowych - telefonu do przyjaciela. Zadzwoniła do Mariusza. Przyjaciel pani Beaty również nie był pewny odpowiedzi, jednak zasugerował zaznaczenie odpowiedzi D.

Uczestniczka ostatecznie poprosiła o zaznaczenie odpowiedzi D: mają zanik nasion. Poprawną odpowiedzią była jednak C: same dojrzewają po zerwaniu.

Dzieje się tak za sprawą produkowanego przez te owoce etylenu. Takimi owocami są między innymi jabłka czy gruszki. Pani Beata odeszła z "Milionerów" z tysiącem złotych.