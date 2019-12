Pytanie z "Milionerów" o rogi jelenia

Kiedy samiec jelenia gubi poroże? Przed zimą, zaraz po rykowisku, każdej wiosny czy tuż przed śmiercią? Z takim pytaniem w programie "Milionerzy" musiała zmierzyć się pani Katarzyna Dąbrowska z Krakowa.

Do gry o milion złotych przystąpiła tym razem pani Katarzyna Dąbrowska. Jedno z pytań dotyczyło "poroży jelenia".

Czym jest szpera? Pytanie z "Milionerów" Szpera to... czytaj dalej »

Samiec jelenia gubi poroże:

A: przed zimą

B: zaraz po rykowisku

C: każdej wiosny

D: tuż przed śmiercią.

Kiedy jelenie gubią poroże?

Na przełomie lutego i marca podczas spaceru w lasach można zauważyć poroże pozostawione przez byki, czyli samce jeleni. Zwierzęta te zrzucają swój "oręż" każdej wiosny. Dzieje się tak, dlatego że w tkankach u podstawy poroża zachodzą zmiany - powstają w nich jamy, które z czasem powiększają się, aż "korona" się odłamuje.

Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź "C".