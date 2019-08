Co nie jest połozem? Pytanie z "Milionerów" za 40 tysięcy złotych





Połozem nie jest wąż Eskulapa, zaskroniec, padalec czy gniewosz plamisty? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Piotr Wójciak z Barlinka. Do dyspozycji miał dwa koła ratunkowe - pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

Pan Piotr rozpoczął grę jeszcze w poprzednim odcinku. Usłyszał wtedy sześć pytań. Wykorzystując jedno koło ratunkowe, udało mu się zdobyć 20 tysięcy złotych.

Kolejne pytanie, za gwarantowane 40 tysięcy złotych usłyszał w kolejnym odcinku.

Nie jest połozem:

A: wąż Eskulapa

B: zaskroniec

C: padalec

D: gniewosz plamisty

Początkowo pan Piotr obstawiał odpowiedź "C: padalec". Tłumaczył to tym, że to jedyne zwierzę na liście, które nie jest wężem, lecz jaszczurką. Po chwili zastanowienia, gracz zmienił jednak swoją decyzję.

Według uczestnika wężem nie jest gniewosz plamisty. Idąc tym tropem, ostatecznie wskazał na odpowiedź "D".

Gniewosz plamisty czy padalec?

Połozy to podrodzina węży z rodziny połozowatych.

Gniewosz plamisty, którego zaznaczył uczestnik, to gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, który żyje na terenach Europy i zachodniej Azji.

Spośród czterech odpowiedzi połozem nie jest padalec. Padalec, jak początkowo obstawiał uczestnik, jest gatunkiem beznogiej jaszczurki.

Pan Piotr zakończył grę z gwarantowanym tysiącem złotych.