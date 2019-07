Ozdobą której ze stolic jest most Vasco da Gamy? Pytanie za 10 tysięcy złotych





Lizbona, Paryż, Rzym czy Londyn? W której z tych stolic znajdziemy most Vasco da Gamy? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych udzielał w "Milionerach" odpowiedzi Tomasz Otręba z Warszawy.

Pan Tomasz do piątego pytania dotarł nie wykorzystując żadnego z dostępnych kół ratunkowych. Pierwsze zawahanie pojawiło się dopiero przy pytaniu za 10 tysięcy złotych. Klimakteryczne owoce. Pytanie za 40 tysięcy złotych Klimakteryczne... czytaj dalej »

Ozdobą której ze stolic jest most Vasco da Gamy?

A: Lizbony

B: Paryża

C: Rzymu

D: Londynu

Pierwszym skojarzeniem uczestnika była odpowiedź A "Lizbona". Odrzucił natomiast odpowiedzi C "Rzym" oraz D "Londyn". Jedynym miastem, co do którego nie był pewny "Paryż". W związku z brakiem pewności zdecydował się na wykorzystanie pierwszego koła ratunkowego, telefonu do przyjaciela.

Uczestnik zadzwonił do swojego kolegi z pracy, Szymona. On również postawił na odpowiedź A "Lizbonę", ale podobnie jak dzwoniący do niego gracz, nie był pewny odpowiedzi.

Pan Tomasz postanowił zaryzykować i poprosił o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi A "Lizbony". Okazało się, że to dobra decyzja. Uczestnik wygrał 10 tysięcy złotych i pozostał w grze o milion.

