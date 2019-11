Pytanie w "Milionerach" o zmysł chemiczny

Zmysłem chemicznym jest dotyk, słuch, wzrok czy smak? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Szymon Jankowski z Warszawy.

Pytanie o Księżyc w nowiu za 75 tysięcy złotych Jaki jest Księżyc... czytaj dalej » Dołączyć do grona milionerów można na różne sposoby. W tym programie wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 12 zadanych pytań. We wtorkowym odcinku do gry o milion złotych przystąpił inżynier Szymon Jankowski.

Który to zmysł chemiczny?

A: dotyk

B: słuch

C: wzrok

D: smak

Zmysł chemiczny

Wyróżniamy dwa zmysły chemiczne. Jednym z nich jest węch. To dzięki niemu, poprzez nos, wyczuwamy substancje chemiczne unoszące się w powietrzu. Drugim zmysłem chemicznym jest smak, rejestrujący cząsteczki chemiczne, które składają się na jedzenie.

Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest D: smak.