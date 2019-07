Który instrument stroi muzyk? Pytanie za milion złotych





Który instrument stroi muzyk? Z tym pytaniem za milion złotych w programie “Milionerzy” musiał zmierzyć się Dominik Komorek, urzędnik z Warszawy. Do wyboru miał tamburyn, kocioł, okarynę i czynele.

Wcześniej gracz musiał zmierzyć się z pytaniem o "papabile". Skorzystał z koła ratunkowego pół na pół. Po odrzuceniu dwóch nieprawidłowych odpowiedzi pan Dominik wskazał na "prawdopodobnego następcę papieża". Następnie został zapytany o "obowiązkowy element stroju black tie", gdzie z łatwością wskazał poprawną opcję.

W "Milionerach" padł milion W czwartkowych... czytaj dalej » Największy kłopot sprawiło uczestnikowi dwunaste pytanie, za milion złotych.

Który instrument stroi muzyk?

A: tamburyn

B: kocioł

C: okarynę

D: czynele



Ponieważ gracz nie znał poprawnej odpowiedzi, postanowił poprosić o pomoc publiczność. Ta niestety nie pomogła w decyzji - 44 procent głosów padło na “kocioł”, a 43 procent na "czynele". W tej sytuacji pan Dominik postanowił zadzwonić do swojego taty, Tadeusza. On również skłaniał się ku odpowiedzi B, ale nie był pewny swojego wyboru. Ostatecznie uczestnik zdecydował się nie ryzykować i zakończył grę. Wygrał pół miliona złotych.



Prawidłową odpowiedzią na pytanie "który instrument stroi muzyk" jest B: kocioł. Kotły to instrument perkusyjny, który wydaje dźwięk o określonej wysokości, stąd możliwe jest ich strojenie.

