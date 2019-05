Kto skomponował "Tren ofiarom Hiroszimy"? Pytanie za ćwierć miliona złotych





Video: TOTERAZ.pl

Kto skomponował "Tren ofiarom Hiroszimy"? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Błażej Krzywicki z Gdańska. Było warte ćwierć miliona złotych. Gracz miał już tylko jedno koło ratunkowe.

Pan Błażej bardzo dobrze rozpoczął swoją grę. Szybko i sprawnie odpowiedział na trzy pierwsze pytania. Był pytany m.in. o to, "co powstaje ze zmiksowanych owoców, wody i mąki ziemniaczanej" (jest to kisiel) czy o to, co "robi nartnik" (ślizga się odnóżami po wodzie).

Co ma inną powierzchnię? Pytanie za 20 tysięcy złotych z "Milionerów" Hektar, sto arów,... czytaj dalej » Pierwsze problemy pojawiły się przy pytaniu za pięć tysięcy złotych. Chodziło o wskazanie, "gdzie w 2004 roku poświęcono bazylikę z prowadzącymi do niej 33 stopniami symbolizującymi wiek Chrystusa i z jednymi z największych organów w Polsce". Uczestnik zdecydował się skorzystać z pomocy koła pół na pół, a następnie poprawnie wskazał, że było to "w Licheniu".

Największe problemy sprawiło mu jednak pytanie za ćwierć miliona złotych.



Kto skomponował "Tren ofiarom Hiroszimy", który zapoczątkował tzw. sonoryzm w muzyce współczesnej?

A: Wojciech Kilar

B: Krzysztof Penderecki

C: Henryk Mikołaj Górecki

D: Karol Szymanowski



Pan Błażej nie znał odpowiedzi. Postanowił skorzystać ze swojego ostatniego koła ratunkowego i zadzwonić do swojej siostry. Ta jednak też nie wiedziała, kto jest autorem utworu. Ostatecznie, uczestnik zrezygnował z dalszej gry i wygrał 125 tysięcy złotych. "Tren ofiarom Hiroszimy" to utwór Krzysztofa Pendereckiego skomponowany w 1960 roku.



Zobacz inne pytania z "Milionerów":