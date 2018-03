Cieszę się, że ktoś w końcu poczuł razem ze mną, jakie to jest wspaniałe uczucie wygrać ten milion - powiedział w czwartek Krzysztof Wójcik. Osiem lat temu to on wygrał główną nagrodę w programie "Milionerzy". W środę drugą zwyciężczynią została Maria Romanek. Jak wygrana zmieniła życie pierwszego milionera "Milionerów"?