Kiedy Jezus wstąpił do nieba? Pytanie za 40 tysięcy złotych





To pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Bartosz Hudak z Poznania. Choć gracz miał swój typ, postanowił poprosić o pomoc publiczność.

Pan Bartosz bardzo dobrze rozpoczął swoją grę. Szybko odpowiedział na dwa pierwsze pytania i zdobył gwarantowany tysiąc złotych.

Kolejne pytania również nie sprawiły mu większego problemu. Uczestnik został zapytany między innymi o to, czym są świerszczyki, co wykłada się tartanem oraz co na głowie ma Roszpunka. Pan Bartosz poradził sobie z nimi bez korzystania z kół ratunkowych.

Nieco więcej trudności sprawiło mu pytanie za 40 tysięcy złotych.

Jezus zmartwychwstał na trzeci dzień po ukrzyżowaniu. W którym dniu od zmartwychwstania wstąpił do nieba?

A: w dziesiątym

B: w trzydziestym

C: w czterdziestym

D: w sześćdziesiątym

Pan Bartosz miał swój typ, jednak nie chciał go początkowo zdradzać. Nie był do końca pewny, więc poprosił o pomoc publiczność.

48 procent osób na widowni wskazało odpowiedź C: w czterdziestym. Odpowiedź "B" wybrało 23 procent osób, a odpowiedź "A" - 19 procent.

Ostatecznie gracz postawił na odpowiedź "C". Był to dobry wybór. Jezus wstąpił do nieba w czterdziestym dniu od zmartwychwstania.

Na tym pytaniu czas gry dobiegł końca. Kolejne uczestnik usłyszy w czwartkowym odcinku.

