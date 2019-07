Pytanie w "Milionerach" o gumę do żucia i prostytucję

Zamrożenie rachunków za energię elektryczną do końca 2019 roku - to główne założenie tak zwanej ustawy o cenach prądu. By jednak z niego skorzystać, mikro- i małe firmy, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych muszą złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Trzeba się jednak spieszyć. czytaj dalej »