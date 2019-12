Czym jest szpera? Pytanie z "Milionerów"

Szpera to potoczna nazwa rozpadliny w skale, szczeliny w drzwiach, mechanizmu różnicowego auta czy mechanizmu obronnego w ciele? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Piotr Pikuła z Gorzowa Wielkopolskiego.

Do gry o milion złotych przystąpił tym razem pan Piotr Pikuła. Jedno z pytań dotyczyło "szpery". Pytanie z "Milionerów" o most zwodzony w Polsce W listopadzie... czytaj dalej »

Szpera to potoczna nazwa:

A: rozpadliny w skale

B: szczeliny w drzwiach

C: mechanizmu różnicowego auta

D: mechanizmu obronnego w ciele

Co to jest szpera?

Szpera to określenie, które stosuje się w motoryzacji. To potoczna nazwa mechanizmu różnicowego samochodu o ograniczonym poślizgu. Szpera występuje najczęściej w sportowych, rajdowych samochodach. Dzięki niej pojazd może szybciej przyspieszać w zakrętach.

Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź "C".

