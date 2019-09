Pytanie z "Milionerów" o firmanctwo

Firmanctwo to działalność: charytatywna, przez podstawione osoby, na szkodę własnej firmy czy w pełni legalna? Takie pytanie usłyszała w pierwszym odcinku nowego sezonu "Milionerów" pani Joanna Szczudlik-Kowalczyk.

Żeby wygrać milion złotych w "Milionerach", należy odpowiedzieć poprawnie na dwanaście pytań. Po drodze uczestnicy mogą skorzystać z trzech kół ratunkowych - telefonu do przyjaciela, pytania do publiczności i pół na pół. Co nie jest połozem? Pytanie z "Milionerów" za 40 tysięcy złotych Połozem nie jest... czytaj dalej »

Grę o milion rozpoczęła pani Joanna, dentystka z Legnicy. Jedno z pytań, które otrzymała, dotyczyło firmanctwa.

Firmanctwo to działalność:

A: charytatywna

B: przez podstawione osoby

C: na szkodę własnej firmy

D: w pełni legalna

Co to jest firmanctwo?

Firmanctwo oznacza prowadzenie działalności gospodarczej pod cudzym nazwiskiem w celu zatajenia osoby, która faktycznie prowadzi firmę.

Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź "B".