Pytanie o czarną banię za dwa tysiące złotych





Video: TOTERAZ.pl

Ubijanie masła, zażywanie sauny czy przechowywanie węgla? Pytanie, do czego służy czarna bania usłyszał w "Milionerach" pan Patryk Czajka.

Pan Patryk mieszka w Gdańsku, jest magistrem gospodarki przestrzennej i pracuje w firmie tworzącej oprogramowanie dla linii lotniczych.

Co nie ma pół? Pytanie za 75 000 zł Usłyszeli je w... czytaj dalej » Jego gra zaczęła się bardzo dobrze. Bez problemu odpowiedział na dwa pierwsze pytania. Kłopoty zaczęły się przy trzecim, za dwa tysiące złotych. Pan Patryk musiał skorzystać z koła ratunkowego - pytania do publiczności. Hubert Urbański zapytał o przysłowie "plotka, która wylatuje wróblem, wraca?". Uczestnikowi najbardziej prawdopodobna wydawała się odpowiedź D - "uchem". Większość zgromadzonej publiczności zagłosowała jednak na odpowiedź B - "wołem". Pan Patryk zdecydował posłuchać zdania większości. To była poprawna odpowiedź.



Co się robi w tradycyjnej czarnej bani na Suwalszczyźnie?



A: namacza pranie

B: ubija masło

C: zażywa sauny

D: przechowuje węgiel



I na to pytanie pan Patryk nie znał odpowiedzi. Przeanalizował swoje opcje i zdecydował się znowu użyć koła ratunkowego, tym razem pół na pół. Do wyboru zostały opcje A oraz C. Uczestnik zdecydował się odpowiedzieć, że w czarnej bani namacza się pranie. Niestety, nie była to dobra odpowiedź.

Tradycyjna czarna bania na Suwalszczyźnie to najczęściej drewniana chatka, bez komina, która jest wewnątrz osmolona.

