Pytanie w "Milionerach" o komendę "bagnet na broń"

Komenda "bagnet na broń" oznacza osadzenie go na iglicy, na lufie karabinu, na głowni czy na kolbie karabinu? Na to pytanie odpowiadała pani Julia Baczyńska ze Skórzewa koło Poznania.

Inżynier produkcji Julia Baczyńska wprowadza nowe produkty medyczne na rynek międzynarodowy. Jak mówi, codziennie ma nowe wyzwania. W "Milionerach" zmierzy się z kolejnym.

Komenda "bagnet na broń" oznacza osadzenie go:

A: na iglicy

B: na lufie karabinu

C: na głowni

D: na kolbie karabinu

Bagnet

To broń biała kłująca lub kłująco-sieczna. Została wprowadzona w XVII wieku, co wyeliminowało z piechoty pikinierów. "Bagnet na broń" to komenda, która oznacza osadzenie bagnetu na lufie karabinu.

Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź B.

Zdanie "Bagnet na broń" jest także tytułem wiersza Władysława Broniewskiego. Utwór ten miał zagrzewać do boju walczących Polaków.