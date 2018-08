Milion złotych kary za pożar składowiska w Zgierzu





Tak wysokiej kary Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie nałożył jeszcze nigdy. Milion złotych będzie musiał zapłacić właściciel firmy, do którego należało nielegalne składowisko odpadów w Zgierzu. Skala pożaru była ogromna, co spowodowało poważne skutki dla środowiska.

Pożar na terenie składowiska wybuchł 25 maja. Ogniem objęty został teren około 1,5 hektara. Przez tydzień z pożarem walczyło łącznie ponad 1000 strażaków. Na miejscu pracowały też m.in. spychacze, koparki, które umożliwiały rozwarstwienie odpadów i ich dogaszenie. Śledczy ustalili, że kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów zostało zwiezionych do Zgierza m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji czy Włoch.

Ciężki sprzęt na wysypisku. W Zgierzu znów płonęły śmieci W nocy z wtorku... czytaj dalej » Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Toczy się w sprawie umyślnego sprowadzenia pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach i stwarzającego zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Nikt jak dotąd nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.

Milionowa kara

Łódzki WIOŚ, niezależnie od prokuratury, prowadzi w tej sprawie swoje postępowanie. Jego wynikiem jest rekordowa w skali województwa kara nałożona na firmę, która zarządza składowiskiem - okrągły milion złotych.

- Dotychczas tak wysokiej kary nie wymierzaliśmy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że skala zjawiska, skala jeśli chodzi o ilość gromadzenia odpadów, była olbrzymia. I skutki tego pożaru dla stanu środowiska, dla poszczególnych jego komponentów, były znaczne - mówi Piotr Maks, łódzki wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Jak dodał, firma, na którą nałożona została kara, gospodarowała odpadami niezgodnie z zezwoleniem udzielonym przez starostę zgierskiego, które było ważne do końca kwietnia. Olbrzymia kara obejmuje też okres na długo przed samym pożarem, bowiem już w 2017 roku, po kontrolach, WIOŚ nawoływał do uprzątnięcia składowiska. Na dzierżawcy terenu nadal spoczywa obowiązek uprzątnięcia składowiska, ale nadal do tych decyzji się nie zastosował.

Minął czas, w którym właściciel składowiska mógł odwołać się od decyzji WIOŚ, ale jak dotąd żadne pismo nie wpłynęło.

