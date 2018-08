Królika w klatce wyrzuciła do śmieci. "Przypadek sprawił, że przeżył"





Foto: policja dolnośląska | Video: policja dolnośląska Królik został wyrzucony do śmieci. Zarzuty dla właścicielki

W niewielkiej klatce i w worku na śmieci, bez jedzenia i w upale - królika w takim stanie odnalazł mieszkaniec Milicza (woj. dolnośląskie). Sprawą zajęła się policja. Właścicielka zwierzęcia została odnaleziona.

Wyrzucili psa do kosza i poszli dalej. Szuka ich policja Wsadzili... czytaj dalej » Na początku sierpnia mieszkaniec Milicza usłyszał hałas dochodzący ze śmietnika. Zaniepokojony sprawdził miejsce, skąd wydobywał się odgłos. W środku odnalazł królika.

Ze śmietnika do weterynarza

- Zwierzę było zamknięte w małej klatce, która dodatkowo była owinięta workiem foliowym - informuje podinsp. Sławomir Waleński z policji w Miliczu.

Zapakowana w ten sposób klatka ze zwierzęciem wyglądała jak jeden z odpadków. Tym bardziej że była zasypana innymi śmieciami. - Tylko przypadek sprawił, że pozbawiony wody królik przeżył. Po odnalezieniu trafił do lekarza weterynarii - relacjonuje Waleński.

Sprawę zgłoszono mundurowym. Okazało się, że właścicielką królika była 19-letnia mieszkanka Milicza. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Królik trafi teraz do nowych opiekunów. A 19-latka za to, co zrobiła, odpowie przed sądem. Grozi jej do trzech lat więzienia.

Królik został porzucony w jednym ze śmietników na osiedlu przy ulicy Kopernika w Miliczu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl