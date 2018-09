Martwa kobieta z ranami szyi. Jej konkubent zatrzymany po obławie





W Mikstacie nad ranem znaleziono ciało 42-letniej Mołdawianki. Miała rany szyi. W sprawie - po obławie - zatrzymano jej konkubenta. Na razie nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Zgłoszenie o odnalezionych zwłokach kobiety w Mikstacie dyżurny ostrzeszowskiej policji odebrał o godzinie 8. Na miejsce natychmiast wysłał patrol policji.

- Funkcjonariusze zastali tam osoby narodowości mołdawskiej, które przyjechały tutaj w celach zarobkowych - mówi Agnieszka Szołdra z ostrzeszowskiej policji.

W domu brakowało konkubenta kobiety, który wedle ustaleń policji miał przebywać w jednym pokoju z 42-latką. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

- Teren jest zabezpieczony, nie mają wstępu osoby postronne. Trwa obława za mężczyzną, podniesiony został alarm dla wszystkich funkcjonariuszy. Zadysponowano wszystkie możliwe siły i środki w celu znalezienia 42-latka - tłumaczyła Szołdra.

Skutecznie. Po godzinie 10 udało się go zatrzymać. Trwają z nim czynności. Jak dotąd nie usłyszał on żadnych zarzutów. - Jak z nim porozmawiamy, będziemy wiedzieli dokładnie, co się wydarzyło w tym miejscu - wyjaśnia Szołdra.

Trwają przesłuchania

Na posterunku w Mikstacie trwają przesłuchania pozostałych mieszkańców domu. W sumie przesłuchanych ma zostać kilkunastu Mołdawian.

- Czynności trwają dłużej niż zwykle, gdyż potrzebna jest pomoc tłumacza - wyjaśnia Szołdra.