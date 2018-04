USA "w pełni popierają" prawo Izraela do samoobrony

Video: Reuters

Mike Pompeo odwiedził Izrael

29.04 | Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał Izrael i Palestyńczyków do powrotu do rozmów pokojowych. W reakcji na apele o potępienie pacyfikowania przez siły izraelskie palestyńskich protestów podkreślił, że USA uznają prawo Izraela do samoobrony.

