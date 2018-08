Drzewa łamały się jak zapałki, zginęły harcerki. Minął rok od tragicznej nawałnicy w Suszku

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Nawałnice problemem dla turystyki w Borach Tucholskich. "Dla...

Nawałnica w Borach Tucholskich to katastrofa również dla turystów i tych, którzy z turystyki żyli. A właśnie w Borach to jedno z głównych źródeł dochodu mieszkańców. Tu sezon skończył się w tragiczną noc 11 sierpnia i nie wróci jak co roku na wiosnę. Nie wiadomo również, czy wrócą turyści. Wielu wyjechało, nowi nie przyjechali. Bo w Borach Tucholskich wielu lat potrzeba, by przyroda znów stała się tu tak piękna i by znów przyciągała tysiące turystów jak kiedyś.

»