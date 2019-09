Kąpali się w niestrzeżonym miejscu, utonęli. Dwóch mężczyzn, w wieku 70 i 72 lat, wyciągnięto w poniedziałek z Bałtyku w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie). Mimo reanimacji nie udało się ich uratować.

Nastolatkowie zniknęli w morzu. Obaj nie żyją Z wód Zatoki... czytaj dalej » Rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak poinformował, że mężczyźni zostali wyciągnięci z wody przed godz. 13.

Jak relacjonował kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie Łukasz Kamiński, kiedy ratownicy dojechali na miejsce, jedna osoba została już wyciągnięta z wody, druga wciąż w niej przebywała.



- Ratownicy bezzwłocznie wyciągnęli tę osobę z wody. W obu przypadkach niestety doszło do zatrzymania krążenia przez to niezbędna była resuscytacja krążeniowo-oddechowa - mówił.

Mężczyzn w wieku 70 i 72 lat nie udało się uratować. Byli mieszkańcami Wielkopolski.

Niestrzeżony odcinek

Jak przekazał Kamiński, mężczyźni weszli do wody na niestrzeżonym odcinku kąpieliska. Tłumaczył, że warunki nie pozwalały na kąpiel, dlatego na części strzeżonej była wywieszona czerwona flaga.



- Panowie nie dostosowali się do zaleceń ratowników, czyli do zakazu kąpieli - dodał.

W morzu panują w poniedziałek trudne warunki. Są wysokie fale.

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia utonęło w Polsce 321 osób.

Oglądaj Wideo: tvn24 Dwóch mężczyzn utonęło w Bałtyku w Międzyzdrojach