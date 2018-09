Trybunał w Hadze zbada, czy doszło do zbrodni ludobójstwa





Międzynarodowy Trybunał Karny jest uprawniony do zbadania, czy deportacja muzułmańskiej grupy etnicznej Rohindża z Mjanmy do Bangladeszu jest zbrodnią przeciwko ludzkości - orzekli w czwartek sędziowie MTK.

"Międzynarodowy Trybunał Karny zdecydował, że jurysdykcja Trybunału w zakresie zbrodni przeciwko ludzkości obejmuje sprawę domniemanej deportacji ludności Rohindża z Mjanmy do Bangladeszu. Powodem tego jest to, że jej element miał miejsce na terytorium państwa będącego stroną [Bangladeszu - red.]" - głosi orzeczenie.

Decyzja otwiera możliwość postawienia przed Trybunałem z siedzibą w Hadze osób odpowiedzialnych za prześladowania Rohindżów, mimo że Mjanma nie jest jego członkiem.

W 2017 roku ponad 700 tysięcy Rohindżów uciekło do Bangladeszu przed przemocą ze strony sił zbrojnych Mjanmy oraz buddyjskich milicji.

Jak wynika z misji rozpoznawczej ONZ, podczas ucieczki Rohindżów padali oni ofiarą masowych zabójstw oraz gwałtów zbiorowych dokonywanych przez birmańskie wojsko. Działania władz Mjanmy wobec Rohindżów spotkały się z powszechnym potępieniem na świecie. Władze zaprzeczają, by miały tam miejsce czystki etniczne.

Trybunał zbada przesłanki do rozpoczęcia śledztwa

W kwietniu prokurator MTK Fatou Bensouda zwróciła się do sędziów o otwarcie wstępnego śledztwa wyjaśniającego, czy deportacje Rohindżów są zbrodnią przeciwko ludzkości i czy jurysdykcja MTK obejmuje tę sprawę, skoro Mjanma do niego nie należy. Według sędziów członkostwo Bangladeszu oraz transgraniczny charakter deportacji są wystarczającymi podstawami do uznania, że Trybunał ma prawo zająć się tą sprawą.

MTK oświadczył także, że wstępne postępowanie, którego celem jest zbadanie, czy istnieją wystarczające przesłanki do rozpoczęcia pełnego śledztwa, "musi być zakończone w rozsądnym czasie".

Zanim rozpoczęła się ucieczka Rohindżów, ich liczbę w Mjanmie szacowano na około miliona. Stanowili oni większość w leżącym na zachodzie tego kraju stanie Arakan (Rakhine). Według ONZ, są oni jedną z najbardziej prześladowanych mniejszości etnicznych na świecie.